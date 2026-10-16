Fenerbahçe'nin transfer etmesi gereken 5 futbolcunun isimlerini açıkladı

“Ocak ayına kadar yarıştan kopmamalı”





Bülent Uygun, transferlerin yanı sıra Fenerbahçe'nin önündeki dönemin önemine de dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin devre arasına kadar süreci iyi yönetmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, takımın ocak ayına şampiyonluk yarışından kopmadan girmesinin önemini vurguladı.





Uygun'a göre Fenerbahçe, yarışın içinde kalmayı başarır ve devre arasında doğru bölgelere en az üç takviye yaparsa sezonun ikinci bölümünde daha güçlü bir kadroyla yoluna devam edebilir.