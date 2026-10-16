Fenerbahçe'nin transfer etmesi gereken 5 futbolcunun isimlerini açıkladı
Fenerbahçe’nin kadrosunu devre arasında güçlendirmesi gerektiğini söyleyen teknik direktör Bülent Uygun, sarı-lacivertlilere 5 genç futbolcu önerdi. Uygun, Fenerbahçe’nin ocak ayına kadar şampiyonluk yarışının içinde kalmasının kritik olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe’de sezonun geri kalanı ve devre arası transfer dönemi tartışılırken teknik direktör Bülent Uygun’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sarı-lacivertli takımın ocak ayında kadrosuna mutlaka takviye yapması gerektiğini belirten Uygun, “Fenerbahçe devre arası en az 3 tane transfer yapmalı” ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’ye genç oyuncu yatırımı konusunda da 5 isim önerdi: Montpellier’den Laciné Megnan-Pavé, Atalanta’dan Honest Ahanor, Toulouse’dan Alexis Vossah, Nantes’tan Tylel Tati ve Anderlecht’ten Seka.
Uygun’un işaret ettiği futbolcuların önemli bölümü Avrupa futbolunda gelecek vadeden gençler arasında gösteriliyor.
Laciné Megnan-Pavé: Montpellier’in 7 Mart 2010 doğumlu, henüz 16 yaşındaki Fransız santrforu. Montpellier altyapısından yetişen Megnan-Pavé, fizik gücüyle öne çıkan, hem sırtı dönük oynayabilen hem de savunma arkasına koşular yapabilen bir hücum oyuncusu. Şubat 2026'da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
Honest Ahanor: Atalanta forması giyen 18 yaşındaki sol ayaklı savunmacı. 1.84 metre boyundaki İtalya doğumlu oyuncu, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Atalanta, genç futbolcuyu 2025 yazında kadrosuna katarken Ahanor kısa sürede A takım seviyesinde ciddi süre almaya başladı. Atalanta
Alexis Vossah: Toulouse'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu. 2025-26 sezonunda A takıma yükselen Vossah, PSG karşısında attığı golle 17 yıl 5 ay 19 günlükken Toulouse'un Ligue 1 tarihindeki en genç golcüsü oldu.
Tylel Tati: Nantes'ın 18 yaşındaki, 1.92 metre boyundaki Fransız stoperi. Fransa U19 Milli Takımı'nda da görev alan Tati, fiziksel özellikleri ve genç yaşına rağmen ulaştığı seviyenin ardından Avrupa'da dikkat çeken savunma oyuncularından biri haline geldi. Transfermarkt
Seka: 17 yaşındaki oyuncu, Anderlecht takımında hücum hattında görev yapıyor. Belçika'nın alt yaş kategorilerinde şimdiden adını duyurmaya başladı.
“Ocak ayına kadar yarıştan kopmamalı”
Bülent Uygun, transferlerin yanı sıra Fenerbahçe'nin önündeki dönemin önemine de dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin devre arasına kadar süreci iyi yönetmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, takımın ocak ayına şampiyonluk yarışından kopmadan girmesinin önemini vurguladı.
Uygun'a göre Fenerbahçe, yarışın içinde kalmayı başarır ve devre arasında doğru bölgelere en az üç takviye yaparsa sezonun ikinci bölümünde daha güçlü bir kadroyla yoluna devam edebilir.