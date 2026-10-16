Galatasaray'a 'dev' golcü: 8 maçta 7 kez fileleri havalandırdı
Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Ligue 2'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.
Ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray hakkında yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
Africa Foot'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Fransa'nın Metz takımında oynayan Pape Moussa Fall'ı takip eden kulüpler arasında yer alıyor.
22 yaşındaki Pape Moussa Fall, fiziksel özelliklerinin yanı sıra bu sezon ortaya koyduğu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.
2.03 boyundaki Senegalli futbolcu, çıktığı 8 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırarak Ligue 2'de gol krallığı yarışının ilk sırasında yer aldı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Fall'ın, Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Senegal Milli Takımı'ndan davet alan oyuncu ülkesinin formasıyla 3 maçta süre aldı.