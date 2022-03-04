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Fenerbahçe Joachim Löw ile anlaştı: Resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona erdi. Sarı-lacivertli takım gelecek sezon için Joachim Löw ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzonspor maçı sonrasında Almanya'ya giderek resmi imzaları atacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Joachim Löw ile anlaştı: Resmi açıklama bekleniyor
Joachim Löw son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Sezona Vitor Pereira önderliğinde başlayan Fenerbahçe, alınan kötü sonuçların ardından Portekizli hocayla yollarını ayırmıştı. Sezon sonunda kadar İsmail Kartal ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdürüyordu. Birçok isimle görüşen Fenerbahçe, sonunda Joachim Löw ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Joachim Löw'ü açıklamaya hazırlanıyor

Skorer'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Löw ile Trabzonspor maçı sonrasında Almanya'da görüşecek. Yüz yüze yapılacak olan son görüşmenin ardından 62 yaşındaki tecrübeli hocayla resmi sözleşme imzalanacak.

  • Bu ay içerisinde açıklanması beklenen Joachim Löw'ün, Fenerbahçe'nin maçlarını izlediği ve antrenmanlarını takip ettiği biliniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor: Başkan Ali Koç son görüşmeleri yapacak
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Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor: Başkan Ali Koç son görüşmeleri yapacak

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