Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor: Başkan Ali Koç son görüşmeleri yapacak

Sezona Vitor Pereira öncülüğünde 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldi' sloganıyla başlayan Fenerbahçe'de, Portekizli hocanın bir hikayesi daha yarım kaldı. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertliler, gelecek sezon için üst düzey bir hocayla anlaşmak istiyor.
Fenerbahçe Löw ile prensip anlaşması sağladı
Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan ve birçok kulübün peşinde olduğu Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin, mayıs ayı içerisinde Alman hocayı İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Hatta Löw'ün, İsmail Kartal aracılığıyla sarı-lacivertli takımın antrenmanlarını takip ettiği ve transfer çalışmalarını da yönetimle beraber sürdürdüğü iddia edildi. Ayrıca yanında 3 yabancı yardımcı teknik direktör getirecek olan Joachim Löw, ligi ve takımı bilen İsmail Kartal'ı da ekibinde istiyor.
Jorge Jesus'dan net bir cevap yok
Aynı zamanda başka teknik adamlarla da görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, anlaştığı hocalar arasından en doğru seçimi yaparak, takımı tecrübeli bir teknik adama emanet etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Jorge Jesus ile de görüştü. Fakat Portekizli hocanın henüz teknik adamlık kariyerine devam edip etmeyeceği kesin olmadığı için, net bir cevap vermedi.
Roger Schmidt hiçbir takımla görüşmüyor
Sezon sonunda PSV Eindhoven ile yollarını ayıracak olan Roger Schmidt'e de birçok kulüpten teklif yağıyor. Fakat tecrübeli hoca, mayıs ayına kadar hiçbir kulüple görüşmeyeceğini belirterek bu teklifleri reddetti.
- Marcelo Bielsa sürprizi
- Geride bıraktığımız sezon "Marcelo Bielsa seviyesinde bir hoca getireceğim" ifadelerini kullanan Başkan Ali Koç, yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç alınca Vitor Pereira'yı göreve getirmişti. O zamanlar Arjantinli hocadan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, Bielsa'nın Leeds United'dan ayrılmasından sonra yeniden harekete geçti. Önümüzdeki günlerde Arjantinli hoca ile bir görüşme yapması beklenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
"Fenerbahçe’deki bütün dengeler tek tek bozuldu. Hani Jenga oynarken, alttan yanlış bir tahtayı çektiğinizde bütün kule yıkılır ya, işte başkan o yanlış tahtayı çekti."
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"Fenerbahçe’deki bütün dengeler tek tek bozuldu. Hani Jenga oynarken, alttan yanlış bir tahtayı çektiğinizde bütün kule yıkılır ya, işte başkan o yanlış tahtayı çekti."