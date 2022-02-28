Spor Fenerbahçede teknik direktör bilmecesi sona eriyor Başkan Ali Koç son görüşmeleri yapacak
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor: Başkan Ali Koç son görüşmeleri yapacak

Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aynı zamanda Jorge Jesus ve Roger Schmidt ile de iletişim halinde. Son olarak Leeds United'dan ayrılan Marcelo Beilsa'yı da listesine ekleyen sarı-lacivertliler, Arjantinli hocaya bir görüşme gerçekleştirecek.

Abone Ol Google News
Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
Fenerbahçede teknik direktör bilmecesi devam ediyor: Başkan Ali Koç son görüşmeleri yapacak​
Joachim Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt, Marcelo Bielsa

Sezona Vitor Pereira öncülüğünde 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldi' sloganıyla başlayan Fenerbahçe'de, Portekizli hocanın bir hikayesi daha yarım kaldı. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertliler, gelecek sezon için üst düzey bir hocayla anlaşmak istiyor.

Fenerbahçe Löw ile prensip anlaşması sağladı

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan ve birçok kulübün peşinde olduğu Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin, mayıs ayı içerisinde Alman hocayı İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Hatta Löw'ün, İsmail Kartal aracılığıyla sarı-lacivertli takımın antrenmanlarını takip ettiği ve transfer çalışmalarını da yönetimle beraber sürdürdüğü iddia edildi. Ayrıca yanında 3 yabancı yardımcı teknik direktör getirecek olan Joachim Löw, ligi ve takımı bilen İsmail Kartal'ı da ekibinde istiyor.

Jorge Jesus'dan net bir cevap yok

Aynı zamanda başka teknik adamlarla da görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, anlaştığı hocalar arasından en doğru seçimi yaparak, takımı tecrübeli bir teknik adama emanet etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Jorge Jesus ile de görüştü. Fakat Portekizli hocanın henüz teknik adamlık kariyerine devam edip etmeyeceği kesin olmadığı için, net bir cevap vermedi.

Roger Schmidt hiçbir takımla görüşmüyor

Sezon sonunda PSV Eindhoven ile yollarını ayıracak olan Roger Schmidt'e de birçok kulüpten teklif yağıyor. Fakat tecrübeli hoca, mayıs ayına kadar hiçbir kulüple görüşmeyeceğini belirterek bu teklifleri reddetti.

  • Marcelo Bielsa sürprizi
  • Geride bıraktığımız sezon "Marcelo Bielsa seviyesinde bir hoca getireceğim" ifadelerini kullanan Başkan Ali Koç, yaptığı görüşmelerden olumsuz sonuç alınca Vitor Pereira'yı göreve getirmişti. O zamanlar Arjantinli hocadan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, Bielsa'nın Leeds United'dan ayrılmasından sonra yeniden harekete geçti. Önümüzdeki günlerde Arjantinli hoca ile bir görüşme yapması beklenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı
SPOR
Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den yeni talepleri belli oldu
SPOR
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den yeni talepleri belli oldu

Rus askerlerine seslendiler

Rus askerlerine seslendiler

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar...
Felakete yol açar

Felakete yol açar

​Putin'in nükleer güç talimatı dünyayı ayağa kaldırdı.
Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış

​Tansu Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen 6'lı masaya sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Şule Yüksel Hanım'a şükran borcumuz var.

'Zelenskiy' anketi

'Zelenskiy' anketi

​Ukrayna'da destek oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.