TFF duyurdu: A Milli Takım kampından ayrıldı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda kadro eksildi.
Dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen ve Fransa müsabakasında forma giyme şansını kaybeden milli stoper Ozan Kabak'ın kamptaki süreci sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki savunma oyuncusu, pazar günkü kritik randevuda görev alamayacak olması sebebiyle teknik heyetten izin alarak A Milli Takım kampından ayrıldı.
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