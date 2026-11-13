TFF duyurdu: A Milli Takım kampından ayrıldı

13/11/2026, Cuma10:36
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

✍Hüseyin Likoğlu yazdı: Fetullahçılar niye telaşlandı! 📌Fon soruşturması derinleşiyor tezgâh belirginleşiyor13 Kasım 2026 10:30 CumaSON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepki13 Kasım 2026 10:06 CumaSON DAKİKA
Depoyu doldurmak isteyenler acele etmeyin: Tarih netleşti tabelalar değişiyor13 Kasım 2026 10:00 CumaSON DAKİKA
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında13 Kasım 2026 09:35 CumaSON DAKİKA
Iğdır Valisi Taşolar, sahneye çıkarak Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti13 Kasım 2026 09:15 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepkiMilli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsunMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Helikopter kazasında dört askerimiz şehit olduCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir

TFF duyurdu: A Milli Takım kampından ayrıldı

10:14, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:35, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Maç öncesi A Milli Takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.

UEFA Uluslar A Ligi'nde dün akşam oynanan Belçika mücadelesinde gördüğü sarı kartla Fransa maçı öncesi cezalı duruma düşen Ozan Kabak, teknik heyetin izniyle A Milli Futbol Takımı kampından ayrıldı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda kadro eksildi.

Dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen ve Fransa müsabakasında forma giyme şansını kaybeden milli stoper Ozan Kabak'ın kamptaki süreci sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki savunma oyuncusu, pazar günkü kritik randevuda görev alamayacak olması sebebiyle teknik heyetten izin alarak A Milli Takım kampından ayrıldı.

Başlıklar :A Milli Futbol TakımıOzan KabakFransa
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

TFF duyurdu: A Milli Takım kampından ayrıldı
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Maç öncesi A Milli Takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.
1/2
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet