TFF duyurdu: A Milli Takım kampından ayrıldı

İspanyollar Arda Güler'in golünü konuşuyor: Yaptıkları benzetme dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler'in attığı frikik golü, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Real Madrid'in yıldız futbolcusu için Marca ve Mundo Deportivo başta olmak üzere birçok yayın övgü dolu ifadeler kullandı.