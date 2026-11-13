İspanyollar Arda Güler'in golünü konuşuyor: Yaptıkları benzetme dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler'in attığı frikik golü, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Real Madrid'in yıldız futbolcusu için Marca ve Mundo Deportivo başta olmak üzere birçok yayın övgü dolu ifadeler kullandı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci maçında Belçika'ya konuk olan A Millî Takım, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Millilerin tek golünü kaydeden Arda Güler, serbest vuruştan attığı şık golle karşılaşmaya damga vurdu.
Belçika kalesini cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda, yaptığı etkili vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi.
Real Madrid forması giyen genç yıldızın golü İspanya'da da gündem oldu. Ülkenin önde gelen spor yayınları, Arda'nın frikik golünü Lionel Messi'nin 2019 yılında Liverpool'a karşı kaydettiği unutulmaz gole benzetti.
İspanyol ve uluslararası basında öne çıkan başlıklar şöyle...
Marca: "Arda Güler Türkiye formasıyla parlıyor: Messi’nin 2019’daki golünü anımsatan bir frikik golü"
Mundo Deportivo: "Arda Güler bir dahi: Türkiye formasıyla, Messi’nin Liverpool’a karşı attığı ikonik frikik golünün bir benzerine imza attı."
AS: "Süper Güler tek başına yetmiyor"
NTN24: "Gelecekteki Puskas Ödülü adayı mı? Arda Güler’in Türkiye-Belçika maçındaki muhteşem serbest vuruş golü dünya genelinde yankı uyandırdı"
20minutos: "Arda Güler’den Türkiye adına muazzam bir gol: Belçika karşısında doğrudan serbest vuruştan ağlara giden bir şaheser"
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