Fenerbahçe Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu. Kadıköy'deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı yakın bir süre sonra Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını yitirdi.

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. Maçın son bölümlerinde Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun golüne engel olamadı ve 20 yılı aşkın süre sonra sahasında rakibine kaybetti.Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3"Ali Koç hesap verecek"Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal'ı ve Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Tribünlerde "Ersun Yanal istifa, yönetim istifa" tezahüratları yapılırken, stat çevresinde de "Ali Koç gelecek, hesap verecek" tezahüratları yapıldı.Ayrıca mücadele sonrasında Ali Koç, protokol tribününden taraftarların bulunduğu tribüne atladı ve arbede yaşandı;Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların olduğu bölüme geçiş anı ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/JvrTFOr5du— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020

Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de kaybetti

Fenerbahçe, 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında Galatasaray'a kaybetti. Bu derbiye kadar iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini ise 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 23 derbide 15 galibiyet, 8 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe, 23 maç sonra Kadıköy'de Galatasaray derbisi kaybederek taraftarını üzdü.

Fenerbahçeli bir taraftarın maç sonu görüntüsü. pic.twitter.com/JLKNSlwU1n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020



