Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. Maçın son bölümlerinde Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun golüne engel olamadı ve 20 yılı aşkın süre sonra sahasında rakibine kaybetti.

Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3 Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında 1999 yılından beri yenilmediği Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Donk, 80. dakikada penaltıdan Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 21. dakikada penaltıdan Kruse attı. Bu maç öncesinde Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile 23 kez mücadele etmişti. Sarı-kırmızılılar, 20’si lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy’de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenilgi alıp, 8 kez de berabere kalmıştı. Galatasaray böylece rakibini 23 maç sonra yenmeyi başardı.Ersun Yanal kırmızı kart gördüKarşılaşmanın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru’nun pozisyonunda hakem Umut Meler’e itirazlar ederek sahaya girdi. Yanal itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal’a direkt kırmızı kart gösterdi. Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.Galatasaray derbisinin kaybedilmesinin ardından stadyum dışında 'Ali Koç istifa' sloganları atılıyor pic.twitter.com/8caKZsJ8u5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020 Tolgay ıslıklandıSüper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Tolgay Arslan, oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Müsabakanın 60. dakikasında yerini Deniz Türüç’e bırakan Arslan’a sarı-lacivertli taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal ise tribünlere dönüp oyuncusunu alkışladı.Derbide kartlar havada uçuştuSüper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yaptı.Karşılaşmada kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Deniz Türünç kırmızı kart görürken, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Volkan Kazak (Yardımcı antrenör) sarı kart gördü. Galatasaray’da ise Younes Belhanda kırmızı kart, Teknik Direktör Fatih Terim, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Ryan Donk, Mariano sarı kart ile cezalandırıldı.Fatih Terim’in Ersun Yanal’a karşı 5. galibiyetiFenerbahçe - Galatasaray derbisi aynı zamanda iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynanan müsabaka ise 13. kez karşı karşıya gelmiş oldu. İki takım çalıştırıcısı ilk olarak 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) mücadelesinde rakip oldu. Bu karşılaşmayı Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı.Bu derbi ile birlikte Fatih Terim, Ersun Yanal’a karşı galibiyet sayısını 5’e çıkardı. Yanal’ın takımları ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. İki teknik adam derbilerde ise 4. kez karşılaştı. Bu maçlarda Ersun Yanal’ın galibiyeti bulunmaz, Fatih Terim 2. galibiyetini elde etti. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin 11'i:Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, VedatGalatasaray'ın 11'i:Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao.

"Ali Koç hesap verecek"

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal'ı ve Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Tribünlerde "Ersun Yanal istifa, yönetim istifa" tezahüratları yapılırken, stat çevresinde de "Ali Koç gelecek, hesap verecek" tezahüratları yapıldı.

Ayrıca mücadele sonrasında Ali Koç, protokol tribününden taraftarların bulunduğu tribüne atladı ve arbede yaşandı;

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların olduğu bölüme geçiş anı ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/JvrTFOr5du — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020

00:32 dk 23 Şubat 2020 Yeni Şafak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç edilen küfürler sonrası tribüne atladı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribününden takip eden Ali Koç, ağır tepkilerin ardından taraftarların olduğu tribüne atladı. Öte yandan Aziz Yıldırım diye bağıran bazı taraftarlar çıkış kapısı önünde bulunan demir parmaklıkları kırdı.