Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken hem teknik direktör Ersun Yanal’ı hem de Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. Maçın son bölümlerinde Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun golüne engel olamadı ve 20 yılı aşkın süre sonra sahasında rakibine kaybetti.
Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.
"Ali Koç hesap verecek"
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal'ı ve Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Tribünlerde "Ersun Yanal istifa, yönetim istifa" tezahüratları yapılırken, stat çevresinde de "Ali Koç gelecek, hesap verecek" tezahüratları yapıldı.
Ayrıca mücadele sonrasında Ali Koç, protokol tribününden taraftarların bulunduğu tribüne atladı ve arbede yaşandı;
Yorum