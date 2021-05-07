Fenerbahçe kadrosunda Arda Güler sürprizi

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya gidecek olan sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Samatta Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.
Genç oyuncu Arda Güler ise ilk kez A Takım maç kadrosunda yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
- "Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse."
MKE Ankaragücü maçı kamp kadromuz. #ANKvFB pic.twitter.com/9RhM9AolVn
MKE Ankaragücü maçı kamp kadromuz. #ANKvFB pic.twitter.com/9RhM9AolVn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 7, 2021