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Fenerbahçe kadrosunda Arda Güler sürprizi

Fenerbahçe'de Samatta, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer almadı. 16 yaşındaki Arda Güler ise ilk kez kafileye dahil edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe kadrosunda Arda Güler sürprizi
Arda Güler, Emre Belözoğlu'nun teknik sorumluluğa geçmesiyle A Takım antrenmanlarına davet edilmeye başlamıştı.

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya gidecek olan sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Samatta Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.

Genç oyuncu Arda Güler ise ilk kez A Takım maç kadrosunda yer aldı.


Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

  • "Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse."

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