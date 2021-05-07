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Spor TFF kararını verdi Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeyecek
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TFF kararını verdi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetti.

Haber Merkezi AA
TFF kararını verdi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeyecek
Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetmişi.

TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe Kulübünün 29 Nisan tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir" denildi.

  • Sarı-lacivertli kulüp Alanya'daki Süper Lig mücadelesinin 27. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptalinde kural hatası yapıldığını savunarak TFF'ye itiraz etmişti.

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