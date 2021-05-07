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MHK'den dikkati çeken atama

Fenerbahçe’nin 'kural hatası var' diyerek tekrarını istediği Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bu hafta Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor müsabakasına atandı.

Haber Merkezi İHA
MHKden dikkati çeken atama
Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig’in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, ’kural hatası’ olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ’tekrar’ başvurusunda bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi.

Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Rizespor-Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.

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