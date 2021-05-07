MHK'den dikkati çeken atama

Diyarbekirsporlu futbolculardan Gaffar Okkan'ın kabrine ziyaret

Diyarbekirsporlu futbolcular, şampiyonluk kupasıyla şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın kabrini ziyaret etti. Teknik Direktör Şenol Demir, 'Ligin başında şehit Gaffar Baba'nın yanına geldiğim zaman futbolcularımla ona 'Bu kupayla inşallah tekrar yanına geleceğim.' diye söz verdim. Bunun huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum' dedi.