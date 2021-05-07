Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de tümü 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak 40. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu.
Şampiyonluk yarışında haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig’in 40. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
- 20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
- 20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
- 20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
- 20.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
- 20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
- 20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
- 20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
- 20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
- 20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen