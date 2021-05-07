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Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Haber Merkezi İHA
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Atiba ile Larin'in ikili mücadelesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de tümü 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak 40. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu.

Şampiyonluk yarışında haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Beşiktaşlı Larin Cüneyt Çakır'a itiraz ediyor.
Beşiktaşlı Larin Cüneyt Çakır'a itiraz ediyor.

Süper Lig’in 40. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

  • 20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
  • 20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
  • 20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
  • 20.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
  • 20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
  • 20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
  • 20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
  • 20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
  • 20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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