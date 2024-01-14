Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Terim'den Sumudica'ya sürpriz telefon

"5 gün hastanede kaldım. Fatih Terim hastanedeyken beni aradı ve geçmiş olsun dedi. Türkiye'nin bana ihtiyacı olduğunu ve en iyi teknik direktörlerden biri olduğumu söyledi. Fatih Terim gibi büyük futbol adamının beni araması bazen antibiyotik bile daha faydalı olabiliyor"