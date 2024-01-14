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Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Terim'den Sumudica'ya sürpriz telefon

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Sumudica, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

18:48 - 14/01/2024 الأحد
Güncelleme: 19:00 - 14/01/2024 الأحد
Yeni Şafak
Marius Sumudica
Marius Sumudica

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.


Rumen teknik adam, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.


Panathisiniakos Teknik Direktörü Fatih Terim, hocayı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Marius Sumudica, Terim ile arasında geçen konuşmayı anlattı:

'Türkiye'nin bana ihtiyacı olduğunu söyledi'

"5 gün hastanede kaldım. Fatih Terim hastanedeyken beni aradı ve geçmiş olsun dedi. Türkiye'nin bana ihtiyacı olduğunu ve en iyi teknik direktörlerden biri olduğumu söyledi. Fatih Terim gibi büyük futbol adamının beni araması bazen antibiyotik bile daha faydalı olabiliyor"






#Gaziantep FK
#Marius Sumudica
#Fatih Terim
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