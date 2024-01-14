|
Spor

Gaziantep FK - Fenerbahçe | Canlı skor - canlı skor

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:01 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:06 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Gaziantep FK - Trabzonspor
Gaziantep FK - Trabzonspor

Fenerbahçe, Süper Lig 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.


Saat 19.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.


#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
#Süper Lig
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı