Gaziantep FK - Fenerbahçe | Canlı skor - canlı skor
Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
18:01 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:06 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Gaziantep FK - Trabzonspor
Fenerbahçe, Süper Lig 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Saat 19.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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