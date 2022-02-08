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Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da büyük şok

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe maçı öncesi Kayserisporda büyük şok
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısına önemli oyunculardan yoksun çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda İstanbul’da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor’da Gökhan ve Cenk’ten sonra 3 futbolcu daha koronavirüs salgınına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo’nun testleri pozitif çıktı. Bu akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Kaleci Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı’nın koronavirüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul’a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.

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