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Avrupa ihtimali azalan Beşiktaş ve Fenerbahçe için çözüm Türkiye Kupası

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. Sahasında Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe ve Dolmabahçe'den bir puanla ayrılan Beşiktaş, her geçen hafta zirveden daha da fazla uzaklaşıyor. Bu iki takım için gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılmanın en kestirme yolu Ziraat Türkiye Kupası.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa ihtimali azalan Beşiktaş ve Fenerbahçe için çözüm Türkiye Kupası
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta hedef Türkiye Kupası

Lig'de 24. hafta geride kaldı. Evinde Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe ve kendi sahasında Antalyaspor'u yenemeyerek bir puana razı olan Beşiktaş, her geçen hafta zirveden daha da fazla uzaklaşıyor. İki takım içinde gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmanın en kestirme yolu Ziraat Türkiye Kupası.

Beşiktaş gol atmakta zorlanıyor

Sezona önemli transferlerle giriş yapan ve Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla düşüşe geçen Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına alt yapı hocası Önder Karaveli'yi getirdi. Yeni hocayla iyi başlayan siyah-beyazlılar haftalar geçtikçe gol yollarında büyük sıkıntı yaşamaya başladı.

Kartal'da çözüm olmadı

Yine lige iyi bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçerek sezona başladığı hocası Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe için kabus devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte takımın başına geçen İsmail Kartal'da çöküşe dur diyemedi.

Hedef Kupa

  • Ligde 24 hafta geride kalırken 37'şer puanla 6 ve 7. sıralarda bulunan Kartal ve Kanarya için gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma ihtimalide haftalar geçtikçe azalıyor. Son olarak evinde Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe ve yine sahasında Antalyaspor'u yenemeyerek bir puana razı olan Beşiktaş zirvenin oldukça uzağında kaldı. Lider Trabzonspor ile puan farkı 20'ye çıkarken bir maç eksiği ile 2. sırada yer alan Konyaspor'la da fark 11 puan. Hal böyle olunca Kartal ve Kanarya için gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılmanın en kestirme yolu Ziraat Türkiye Kupası. Bu yüzden İki takımında kupaya özel bir önem veriyor.

İlk dört Avrupa kupalarına katılacak

  • Süper Lig'de gelecek sezon için Avrupa kupalarına ilk dört sırayı alan takımlar ve Türkiye Kupası şampiyonu katılacak. Ligi ilk ikide bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi ön elemesine, 3. ve 4. sırada yer alan takımlar ise UEFA Konferans Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanacak. Türkiye Kupası şampiyonu olan takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Fenerbahçe salı günü saat 20.30'da Kayserispor ile karşılaşırken Beşiktaş'ta sahasında perşembe günü 20.30'da Göztepe'yi konuk edecek.

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