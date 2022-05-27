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Süper Lig'in devleri Halil Akbunar'ı istiyor

Süper Lig'de küme düşen Göztepe'de Halil Akbunar'ın takımdan ayrılması bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un devrede olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Halil Akbunarı istiyor
Halil Akbunar bu sezon 33 maçta, 5 gol ve 6 asistle oynadı.

Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe, devir işlemleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için üç kulübün devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Halil Akbunar'ı istiyor

Sarı-kırmızılı yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı deneyimli kanat oyuncusuyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği ifade edildi.

  • Taraftarların protesto ettiği Halil için görüşmelere başlayan Göztepeli kurmaylar kaleci İrfan Can ve stoper Atınç'ı da satmayı düşünüyor. Göztepe, sezon devam ederken Ndiaye, Nwobodo, Soner ve Burekovic'le yollarını ayırmıştı.

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