Süper Lig'in devleri Halil Akbunar'ı istiyor

Halil Akbunar bu sezon 33 maçta, 5 gol ve 6 asistle oynadı.

Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe, devir işlemleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için üç kulübün devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Halil Akbunar'ı istiyor

Sarı-kırmızılı yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı deneyimli kanat oyuncusuyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği ifade edildi.

Taraftarların protesto ettiği Halil için görüşmelere başlayan Göztepeli kurmaylar kaleci İrfan Can ve stoper Atınç'ı da satmayı düşünüyor. Göztepe, sezon devam ederken Ndiaye, Nwobodo, Soner ve Burekovic'le yollarını ayırmıştı.

SPOR Halil Akbunar ile taraftar arasındaki bağlar koptu



