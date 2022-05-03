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Spor Halil Akbunar ile taraftar arasındaki bağlar koptu
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Halil Akbunar ile taraftar arasındaki bağlar koptu

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve son maçta evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek tarihi hezimet yaşayan Göztepe'de kaptan Halil Akbunar'la taraftarın arası yine açıldı.

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Haber Merkezi DHA
Halil Akbunar ile taraftar arasındaki bağlar koptu
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Göztepe'de profesyonel olup, sarı-kırmızılı formayı 2. Lig ve 1. Lig'de dahi terleten Halil, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sert şekilde protesto edildi.

Her topu ayağına aldığında yuhalanıp ıslıklanan deneyimli futbolcu, 2018-2019 sezonunda da taraftardan büyük tepki görmüştü. O sezon da Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Akhisarspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından futbolcu Alpaslan Öztürk'le birlikte taraftarla gerginlik yaşayan Halil Akbunar bir süre sarı-kırmızılı futbolseverlerle küs kaldı.

Daha sonra tribünlerle barış sağlanırken, taraftarlar deneyimli futbolcuyu, "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar" tezahüratlarıyla bağrına bastı.

Son maçta evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek tarihi hezimet yaşayan Göztepe'de kaptan Halil Akbunar'la taraftarın arası yine açıldı.

Göztepe formasıyla toplam 309 maça çıkan Halil, 49 gol atığı 50 asist kaydetti.
DHA
Göztepe formasıyla toplam 309 maça çıkan Halil, 49 gol atığı 50 asist kaydetti.

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