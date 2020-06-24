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​Fenerbahçe Mert Hakan ve Sinan Gümüş ile anlaştı

Fenerbahçe Mert Hakan ve Sinan Gümüş ile anlaştı

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve bonservisi Genoa'da bulunan Antalyasporlu Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Gümüş, Antalyaspor’da 8 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Sinan Gümüş, Antalyaspor’da 8 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Fotoğraf: Orhan Çiçek

Fenerbahçe, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, başarılı oyuncuyla yıllık 1.5 milyon euro (12 milyon TL) ücretle 4 yılllık sözleşme imzaladı. Mert Hakan’a 10 milyon TL de imza parası verilecek. Bu imza parası taksitler halinde her yıl ödenecek. Böylece Fenerbahçe geçen seneki Vedat Muriqi operasyonunun ardından ezeli rakibi Galatasaray’a bir çalım daha atmış oldu. Fenerbahçe’nin Mert Hakan Yandaş transferini kısa sürede açıklamasının beklendiği belirtildi.

Sinan Gümüş'de tamam

Diğer yandan Fenerbahçe bonservisi İtalya Seri A ekibi Geneo’da olan ve devre arasında Antalyaspor’a kiralanan Sinan Gümüş transferini de tamamladı. Sarı-lacivertliler, Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Fenerbahçe, Sinan Gümüş’e İtalyan kulübünden aldığı 750 bin euroluk ücreti ödemeyi teklif etti. Genoa ve tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler sezon sonunda Sinan Gümüş’ü kadroya katacak.

  • Her iki kanadın yanı sıra forvet arkası ve forvet mevkilerinde de forma giyen Sinan Gümüş devre arasında transfer olduğu Antalyaspor’da 8 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

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