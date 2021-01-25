Fenerbahçe Mesut Özil'in ne kadar kazanacağını açıkladı

Mesut Özil, Arsenal ile sözleşmesini feshetmiş ve Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin detayları açıklandı. Sarı lacivertli kulüp, Alman futbolcu için bonservis ödenmeyeceğini ancak sportif sonuçlara göre Arsenal'e 1 milyon 750 bin Euro verileceğini duyurdu.

Fenerbahçe, KAP açıklamasına göre Mesut Özil'e sezon sonuna kadar ödeme yapmayacak. Yıldız isim bundan sonraki sezonlar için yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

Öte yandan Mesut Özil, Arsenal'den yıllık 18 milyon Sterlin gelir elde ediyordu. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe'nin KAP bildirisine göre sarı lacivertlilerden yıllık 3 milyon Euro kazanacak.