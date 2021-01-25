Spor Fenerbahçe Mesut Özilin ne kadar kazanacağını açıkladı
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Fenerbahçe Mesut Özil'in ne kadar kazanacağını açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'e bu sezon sonuna kadar ödeme yapılmayacağını açıklarken bundan sonraki sezonlarda yıllık 3M€ ödeneceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil, Arsenal ile sözleşmesini feshetmiş ve Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Mesut Özil, Arsenal ile sözleşmesini feshetmiş ve Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin detayları açıklandı. Sarı lacivertli kulüp, Alman futbolcu için bonservis ödenmeyeceğini ancak sportif sonuçlara göre Arsenal'e 1 milyon 750 bin Euro verileceğini duyurdu.

Fenerbahçe, KAP açıklamasına göre Mesut Özil'e sezon sonuna kadar ödeme yapmayacak. Yıldız isim bundan sonraki sezonlar için yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

Öte yandan Mesut Özil, Arsenal'den yıllık 18 milyon Sterlin gelir elde ediyordu. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe'nin KAP bildirisine göre sarı lacivertlilerden yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

PORTRE | Mesut Özil
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PORTRE | Mesut Özil
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