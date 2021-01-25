Fenerbahçe Mesut Özil'in ne kadar kazanacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin detayları açıklandı. Sarı lacivertli kulüp, Alman futbolcu için bonservis ödenmeyeceğini ancak sportif sonuçlara göre Arsenal'e 1 milyon 750 bin Euro verileceğini duyurdu.
Fenerbahçe, KAP açıklamasına göre Mesut Özil'e sezon sonuna kadar ödeme yapmayacak. Yıldız isim bundan sonraki sezonlar için yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Öte yandan Mesut Özil, Arsenal'den yıllık 18 milyon Sterlin gelir elde ediyordu. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe'nin KAP bildirisine göre sarı lacivertlilerden yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Mesut Özil, Arsenal'de forma giyerken haftalık 350 bin sterlin kazanıyordu. Türk asıllı Alman futbolcunun yıllığı 18 milyon Sterlin ediyordu.
▪Özil, Fenerbahçe'nin KAP açıklamasına göre yıllık 3 milyon Euro kazanacak pic.twitter.com/OkDM7jXHNv
Mesut Özil, Arsenal'de forma giyerken haftalık 350 bin sterlin kazanıyordu. Türk asıllı Alman futbolcunun yıllığı 18 milyon Sterlin ediyordu.