Spor Fenerbahçede yıldız oyuncuyla yollar ayrıldı Büyük fedakarlık
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrıldı: Büyük fedakarlık

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyunculardan Sadık Çiftpınar ile yollar ayrıldı. 28 yaşındaki futbolcu eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönecek.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı: Malatyaspora geri dönüyor
Fenerbahçe'nin sezon başı kampından bir kare

Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kulübüyle yollarını ayırdı. 8 milyon TL'lik alacağını bırakan defans oyuncusu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a geri dönüyor.

Sadık Çiftpınar 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Sarı lacivertli kulübün takımda düşünmediğini belirttiği Sadık Çiftpınar eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Alacaklarından vazgeçti

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde maaşında indirim yaparak Fenerbahçe'nin limit konusunda önünü açan Sadık Çiftpınar, 8 milyon TL alacağından vazgeçerek sarı lacivertli kulübe önemli bir kaynak yarattı

Altay, Ozan Sol ve Sadık Çiftpınar transferlerini bitiriyor
SPOR
Altay, Ozan Sol ve Sadık Çiftpınar transferlerini bitiriyor

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu
Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.