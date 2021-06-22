Spor Altay, Ozan Sol ve Sadık Çiftpınar transferlerini bitiriyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Altay, Ozan Sol ve Sadık Çiftpınar transferlerini bitiriyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, geçtiğimiz sezon Türkiye'deki liglerin en golcü en golcü ismi olan Ozan Sol ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İzmir ekibi aynı zamanda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Sadık Çiftpınar ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Altay, Ozan Sol ve Sadık Çiftpınar transferlerini bitiriyor
Sadık Çiftpınar, geçtiğimiz sezon 8 karşılaşmada görev yaptı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın geçen sezon 2'nci Lig'de Bodrumspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Ozan Sol'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan stoper Sadık Çiftpınar'la da temaslarını sıklaştırdı.

30 gol ve 5 asistle oynadı

Bodrumspor'da 30 gol, 5 asistle oynayarak geçen sezon Türkiye'de liglerin en golcü ismi olan Ozan'ın 2018 yılında 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altay'la sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Sadık transferi bitmeye yakın

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Sadık'a başka kulüplerin de talip olduğu ancak siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Altay yönetiminin kongre sonrası atağa kalkıp, görüşme halinde olduğu futbolculara sözleşme imzalatması bekleniyor.

  • U19 takımı dibe çakıldı
  • Altay geçen sezon tecrübeli futbolcularıyla 1'inci Lig'de Play-Off birincisi olarak adını 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yazdırırken, siyah-beyazlıların U19 takımı sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. İzmir temsilcisinin genç ekibi, TFF 1'inci lig kulüplerinin yer aldığı U19 Ligi'nde son sıraya demir attı. Altay U19 Takımı, oynadığı 17 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlup alarak 9 puanla 18'inci oldu. Siyah-beyazlı ekip 27 gol atarken, kalesinde 44 gol gördü. Altay'da pandemi döneminde altyapı oyuncuları çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.

Stoch Süper Lig'e dönüyor
SPOR
Stoch Süper Lig'e dönüyor

Altay'dan Umut Nayir hamlesi
SPOR
Altay'dan Umut Nayir hamlesi

Ozan Sol, 217-2018 yılları arasında Altay forması giymişti.
Ozan Sol, 217-2018 yılları arasında Altay forması giymişti.
Abone Ol Google News
Tabelayla arıyor

Tabelayla arıyor

​Almanya'dan köyüne döndü: Tarlasını görünce şaşkına döndü.
Dışarıdan stres getirmek yasak

Dışarıdan stres
getirmek yasak

İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor.
Yılmaz Özdilden kendisine sert çıkan Uğur Dündara yanıt: İddianamedekileri sormayayım mı?

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Yarından itibaren randevu alınabilecek.

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.