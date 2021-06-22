Altay, Ozan Sol ve Sadık Çiftpınar transferlerini bitiriyor

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Binada tek bir HDP'li yönetici yok

Partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli İzmir'deki HDP binasına saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Hatta binada yapılması planlanan bir toplantı da iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.