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Fenerbahçe Sörloth için yeniden Leipzig'in kapısını çaldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Alexander Sörloth için yeniden Leipzig'in kapısını çaldı. Sarı-lacivertli takım, Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Sörloth için yeniden Leipzigin kapısını çaldı
Sörloth'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan bir diğer golcü isim Alexander Sörloth konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sörloth’un formasını giydiği Alman ekibi Leipzig, Chelsea’den Timo Werner’i kadrosuna katarken, Norveçli golcünün forma giyme şansı azaldı.

Satılmasına izin çıktı

Leipzig, Sörloth’u kadrosunda düşünmezken teknik direktör Domenico Tedesco da “Satılabilir” raporu verdi. Fenerbahçe de 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor.

  • Fenerbahçe teklifte bulundu
  • Norveçli golcünün Leipzig’de düşünülmemesi üzerine sarı-lacivertliler Alman kulübüyle yeniden temasa geçti. Fenerbahçe, Sörloth için Leipzig’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

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