Kadrosunu golcü bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Uruguaylı golcü Maxi Gomez için kulübü Valencia ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro ve başarı bonusları karşılığında anlaştı.

Maxi Gomez Fenerbahçe'den haber bekliyor

Maxi Gomez, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapsa da İspanyol ekibi tarafından kabul edilmedi. Valencia, Uruguaylı golcü için 12 milyon euro istiyor. Sarı-lacivertlilerin ise İspanyol kulübüne 8 milyon euro + 2 milyon euro başarı bonuslarıyla 10 milyon euroluk bir teklif sunduğu gelen haberler arasında. Bonservis konusundaki pazarlıklar sürüyor.

Maxi Gomez geride bıraktığımız sezon Valencia formasıyla çıktığı 32 maçta, 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.

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