Fenerbahçe stoper sorununu Attila Szalai ile çözdü

Fenerbahçe’nin bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edildi.
Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol’un Macar stoperi Attila Szalai’de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler tarafından İstanbul’a davet edilirken, bu durum Szalai’nin takımı Limassol’un resmi internet sitesinde de açıklandı.
Attila Szalai, sağlık kontrolü için kısa süre içerisinde İstanbul’a gelecek.
Fenerbahçe: "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." pic.twitter.com/ACb6xcnZe9
Fenerbahçe: "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." pic.twitter.com/ACb6xcnZe9— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 15, 2021
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