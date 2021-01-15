SÜPER LİG

Fenerbahçe stoper sorununu Attila Szalai ile çözdü

Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai ve Apollon Limassol ile anlaşmaya vardı. Szalai, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul’a davet edildi. Güney Kıbrıs kulübü de Fenerbahçe ile prensipte el sıkışıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Attila Szalai

Attila Szalai

Fenerbahçe’nin bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edildi.

Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol’un Macar stoperi Attila Szalai’de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler tarafından İstanbul’a davet edilirken, bu durum Szalai’nin takımı Limassol’un resmi internet sitesinde de açıklandı.

Attila Szalai, sağlık kontrolü için kısa süre içerisinde İstanbul’a gelecek.

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