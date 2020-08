Fenerbahçe Jose Sosa'dan sonra Bakasetas'ı da bitiriyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, birçok ismi kadrosuna kattı. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam ve Jose Sosa'yı bonservissiz bir şekilde transfer eden sarı-lacivertliler gözünü Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Bakasetas'a çevirdi.

Yunan basınından Spor24'ün haberine göre Fenerbahçe, Bakasetas'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut da eski öğrencisini kadroda görmek istiyor.

"Para+takas formülü devrede"

27 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe ise Bakasetas'ı para+takas formülüyle transfer etmek istiyor. Haberde görüşmelerin son aşamaya geldiği ve Yunan oyuncunun da sarı-lacivertli takımda forma giymek istediği iddia edildi.

Bakasetas, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 43 maçta 14 gol ve 8 asistle oynadı.

Fenerbahçe forvetini buldu: Yıldız golcü İstanbul'a gelip imza atacak Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine alacağı forvet oyuncusunu belirledi. Sarı lacivertliler şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Enner Valencia ile her konuda anlaştı.Ekvadorlu golcüyü İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı lacivertlilerin önündeki en büyük engel ise yıldız futbolcunun kız kardeşinin kaçırılmış olması.Meksika basınında transferin bittiği yönünde haberler çıkarken oyuncunun kız kardeşiyle ilgili sorunların çözülmesini beklediği ve ardından İstanbul'a gelerek sarı lacivertlilere imza atacağı belirtildi.Enner Valencia, kariyerinde çıktığı 350 maçta 89 gol attı 46 da asist yapma başarısı gösterdi.