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Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriç'in yerine Ekvadorlu golcü geliyor

Fenerbahçe forvetini buldu: Yıldız golcü İstanbul'a gelip imza atacak

Fenerbahçe Vedat Muriç'in takımdan ayrılacak olması sebebiyle flaş bir transfere imza atıyor. Güney Amerika basını sarı lacivertlilerin yeni forvetini son dakika olarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enner Valencia son olarak Meksika ekibi Tigres'te forma giymişti.

Enner Valencia son olarak Meksika ekibi Tigres'te forma giymişti.

Fotoğraf: DANIEL BECERRIL

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine alacağı forvet oyuncusunu belirledi. Sarı lacivertliler şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Enner Valencia ile her konuda anlaştı.

Ekvadorlu golcüyü İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı lacivertlilerin önündeki en büyük engel ise yıldız futbolcunun kız kardeşinin kaçırılmış olması.

Meksika basınında transferin bittiği yönünde haberler çıkarken oyuncunun kız kardeşiyle ilgili sorunların çözülmesini beklediği ve ardından İstanbul'a gelerek sarı lacivertlilere imza atacağı belirtildi.

Enner Valencia, kariyerinde çıktığı 350 maçta 89 gol attı 46 da asist yapma başarısı gösterdi.

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