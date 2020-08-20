Fenerbahçe forvetini buldu: Yıldız golcü İstanbul'a gelip imza atacak

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine alacağı forvet oyuncusunu belirledi. Sarı lacivertliler şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Enner Valencia ile her konuda anlaştı.

Ekvadorlu golcüyü İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı lacivertlilerin önündeki en büyük engel ise yıldız futbolcunun kız kardeşinin kaçırılmış olması.

Meksika basınında transferin bittiği yönünde haberler çıkarken oyuncunun kız kardeşiyle ilgili sorunların çözülmesini beklediği ve ardından İstanbul'a gelerek sarı lacivertlilere imza atacağı belirtildi.

Enner Valencia, kariyerinde çıktığı 350 maçta 89 gol attı 46 da asist yapma başarısı gösterdi.