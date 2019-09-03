Fenerbahçe transferin son gününde sol bek alamadı

Fenerbahçe Kulübü, transferin son gününde bütün uğraşlarına rağmen kadrosuna sol bek katamadı. Roma'nın Kolarov'u bırakmamasının ardından Lazio'dan Durmisi ile iletişime geçen sarı lacivertliler bu oyuncunun da sağlık sorunları sebebiyle Başakşehirli Clichy'e yöneldi.

Fransız futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından oyuncu teklife ılımlı yaklaşsa da Başakşehir'in transfere engel olduğu aktarıldı.