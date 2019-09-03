Fenerbahçe transferin son gününde sol bek alamadı
SÜPER LİG

Fenerbahçe transferin son gününde sol bek alamadı

Fenerbahçe Kulübü, Luiz Gustavo transferinin ardından sol bek arayışlarına devam etti. Son dakikaya kadar sürpriz isimlerle görüşen sarı lacivertliler istediği sonuca ulaşamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Comoll, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin en aktif yöneticisiydi.

Comoll, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin en aktif yöneticisiydi.

Fenerbahçe Kulübü, transferin son gününde bütün uğraşlarına rağmen kadrosuna sol bek katamadı. Roma'nın Kolarov'u bırakmamasının ardından Lazio'dan Durmisi ile iletişime geçen sarı lacivertliler bu oyuncunun da sağlık sorunları sebebiyle Başakşehirli Clichy'e yöneldi.

Fransız futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından oyuncu teklife ılımlı yaklaşsa da Başakşehir'in transfere engel olduğu aktarıldı.

  • Sarı lacivertliler transferin son gününde Luiz Gustavo'yu alarak yaz transfer dönemine nokta koydu.

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