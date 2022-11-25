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Fenerbahçe'de izin bitti: 12 gün sonra çalışmalar başladı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 12 gün izin yapan Fenerbahçeli oyuncular, sezonun geri kalan bölümü için çalışmalarına başladı.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçede Dünya Kupası için verilen izin bitti mi?
Jorge Jesus

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenman sahasına çıkan teknik direktör Jorge Jesus, soğuk hava nedeniyle basın mensuplarına espri yaptı.

Teknik ekip ve oyuncular, antrenmanda, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans" yazılı pankart açtı.

Dünya Kupası finalleri nedeniyle ülkelerinin milli takımında yer alan Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin yanı sıra izinli olan Altay Bayındır ve Attila Szalai de antrenmana katılmadı. Uzun dönemdir sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Luan Peres de takımdan ayrı bireysel çalıştı. Sakat olduğu belirtilen kaleci İrfan Can Eğribayat ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

İki gruba ayrılan oyuncular, antrenmana, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam etti.

Fenerbahçeli oyuncular, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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