Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Jose Sosa ile görüştü
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Jose Sosa ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Belözoğlu, Sosa'dan daha fazla sorumluluk almasını istedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Arjantinli yıldız Jose Sosa’nın etkisiz futbolu teknik heyeti hayal kırıklığına uğrattı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Sosa ile bir görüşme gerçekleştirerek, kendisine takımın lider oyuncularından birisi olduğunu hatırlattı.
Daha fazla sorumluluk almalısın
Belözoğlu, "Sen bu takımın sistemi için önemli bir oyuncusun. Takımın liderlerinden birisin. Sahada daha fazla sorumluluk almalısın. Daha iyi performans ortaya koymalısın” dedi.
Teknik direktör Erol Bulut’un Yeni Malatyaspor maçında yedek soyundurduğu Sosa’ya Gaziantep FK deplasmanında yeniden ilk 11’de şans vermeyi planladığı da belirtildi.
Erol Bulut ile sorun yok
Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut ile arasında yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.
FB TV’ye konuşan Yunan futbolcu, “O sırada 3-0 gerideydik. Dolayısıyla skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. 2 hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp, ‘Salah’ın oyundan çıkarken sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer sinirlenmezse o zaman bu bir problemdir’ dedi. Hocamız ne karar veriyorsa onu uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda” diye konuştu.
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