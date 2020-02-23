Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa mı etti?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.
"Yanal istifa" ve "Ali Koç istifa" sesleri
Karşılaşma sonra Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Maçın bitiş düdüğüyle tribünler, "Yanal istifa" diye bağırdı. Stat dışındaki taraftarlar da Başkan Ali Koç'u tezahüratlarla istifaya davet etti. Karşılaşmadan sonra büyük bir üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya yabancı maddeler de attı.
- Ersun Yanal istifa mı etti?
- Zirve yarışında ağır yara alan ve Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Volkan Kazak yaptığı açıklamada, "Ersun Yanal'ın istifa ettiğine dair haberler doğru değil, tamamen uydurma" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli taraftarlar, stadyumun dışında da 'Ersun Yanal' istifa sloganları atıyor. pic.twitter.com/CAn16aCoxN
Fenerbahçeli taraftarlar, stadyumun dışında da 'Ersun Yanal' istifa sloganları atıyor. pic.twitter.com/CAn16aCoxN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020
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