Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa mı etti?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.

"Yanal istifa" ve "Ali Koç istifa" sesleri

Karşılaşma sonra Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Maçın bitiş düdüğüyle tribünler, "Yanal istifa" diye bağırdı. Stat dışındaki taraftarlar da Başkan Ali Koç'u tezahüratlarla istifaya davet etti. Karşılaşmadan sonra büyük bir üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya yabancı maddeler de attı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. Maçın son bölümlerinde Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun golüne engel olamadı ve 20 yılı aşkın süre sonra sahasında rakibine kaybetti.Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3"Ali Koç hesap verecek"Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal'ı ve Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Tribünlerde "Ersun Yanal istifa, yönetim istifa" tezahüratları yapılırken, stat çevresinde de "Ali Koç gelecek, hesap verecek" tezahüratları yapıldı.Ayrıca mücadele sonrasında Ali Koç, protokol tribününden taraftarların bulunduğu tribüne atladı ve arbede yaşandı;Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların olduğu bölüme geçiş anı ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/JvrTFOr5du— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020

Ersun Yanal istifa mı etti?

Zirve yarışında ağır yara alan ve Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Volkan Kazak yaptığı açıklamada, "Ersun Yanal'ın istifa ettiğine dair haberler doğru değil, tamamen uydurma" ifadelerini kullandı.