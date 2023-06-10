Fenerbahçe'de iki yıldız düğüne gitti: Finalde yoklar

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.