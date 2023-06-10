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Spor

Fenerbahçe'de iki yıldız düğüne gitti: Finalde yoklar

Sarı-lacivertli takımda Joshua King ile Miguel Crespo, düğünleri olması gerekçesiyle Türkiye Kupası finalinde forma giyemeyecek.

11:30 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
King ve Crespo'nun izinli olduğu bildirildi.

King ve Crespo'nun izinli olduğu bildirildi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.


Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.


Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.


Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, final karşılaşmasında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.


Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle Joshua King ile Miguel Crespo zorlu finalde yer almayacak.


Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Altay Bayındır da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.


Başakşehir Avrupa’ya gidebilmek için kupayı kazanması gerekiyor

Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek Medipol Başakşehir, Avrupa’ya gidebilmek için kupayı kazanmak istiyor.


Gelecek sene Avrupa'da yer almayı hedefleyen Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için yarınki kupa finalini kazanmak zorunda.


Ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin kupayı kazanması halinde ise ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.





#Fenerbahçe
#Joshua King
#Miguel Crespo
#Türkiye Kupası
2 saat önce
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