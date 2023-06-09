Fenerbahçe'de Enner Valencia gidiyor Dzeko geliyor

Enner Valencia ve Edin Dzeko
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, kadrosunda bulunan oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, aynı zamanda yeni oyuncular için de görüşmeler yapıyor.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi İnternacional ile anlaştı. Globo Esporte gazetesi, Ekvadorlu golcünün 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.
İtalya'nın La Repubblica gazetesi Fenerbahçe'nin Inter'in golcüsü Edin Dzeko'ya teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde; "Fenerbahçe, Dzeko'ya 4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. 37 yaşındaki forvet, 'Evet' derse finalden sonra da İstanbul'da kalabilir" denildi.