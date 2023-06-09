|
Spor

Fenerbahçe'de Enner Valencia gidiyor Dzeko geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna golcü bir oyuncu katmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın Enner Valencia'nın ayrılışından sonra Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Haber Merkezi
09:55 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Enner Valencia ve Edin Dzeko

Enner Valencia ve Edin Dzeko

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, kadrosunda bulunan oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, aynı zamanda yeni oyuncular için de görüşmeler yapıyor.


Enner Valencia ayrılıyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi İnternacional ile anlaştı. Globo Esporte gazetesi, Ekvadorlu golcünün 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.


İtalya'dan Dzeko iddiası

İtalya'nın La Repubblica gazetesi Fenerbahçe'nin Inter'in golcüsü Edin Dzeko'ya teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde; "Fenerbahçe, Dzeko'ya 4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. 37 yaşındaki forvet, 'Evet' derse finalden sonra da İstanbul'da kalabilir" denildi.





#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Edin Dzeko
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EKYS sonuçları açıklandı! sonuc.osym.gov.tr 2023 EKYS sonuç sorgulama sayfası