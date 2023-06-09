Fenerbahçe'de satıştan beklenti 40 milyon euro

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yönetim, gidecek ve gelecek oyuncular üzerinden maliyet hesabına başladı. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu dışında kime teklif gelirse satılması planlanıyor.





Sözleşmeleri süren Osayi-Samuel, Crespo, Nazım, Rossi, Serdar Aziz, Mert Hakan, Pedro ve Serdar Dursun gibi isimlere gelen teklifler değerlendirilecek. Sözleşmesi sona eren Valencia ve Alioski ile yollar ayrılacak.





Başka takımlarda kiralık forma giyen Bruma, Berisha ve Samatta da bonservis bedeliyle satılacak. Yönetim, oyuncuların satışından en az 40 milyon euroya yakın bonservis geliri bekliyor.



















