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Spor

Fenerbahçe'de satıştan beklenti 40 milyon euro

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Arda ve Ferdi dışında bütün oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Haber Merkezi
09:28 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe Ferdi ve Arda'yı elden çıkarmak istemiyor.

Fenerbahçe Ferdi ve Arda'yı elden çıkarmak istemiyor.

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yönetim, gidecek ve gelecek oyuncular üzerinden maliyet hesabına başladı. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu dışında kime teklif gelirse satılması planlanıyor.


Sözleşmeleri süren Osayi-Samuel, Crespo, Nazım, Rossi, Serdar Aziz, Mert Hakan, Pedro ve Serdar Dursun gibi isimlere gelen teklifler değerlendirilecek. Sözleşmesi sona eren Valencia ve Alioski ile yollar ayrılacak.


Başka takımlarda kiralık forma giyen Bruma, Berisha ve Samatta da bonservis bedeliyle satılacak. Yönetim, oyuncuların satışından en az 40 milyon euroya yakın bonservis geliri bekliyor.






#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Ferdi Kadıoğlu
1 saat önce
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