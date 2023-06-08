İsmail Yüksek
Süper Lig'de son hafta karşılaşmalarının ardından sezonun son PFDK kararları da açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği demeçte söylediği sözler nedeniyle Fenerbahçeli İsmail Yüksek, kurula sevk edildi.
İsmail Yüksek ne söylemişti?
İsmail yaptığı açıklamada, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası’nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bu açıklamalar nedeniyle 24 yaşındaki ismi kurula sevk etti.