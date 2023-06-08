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Spor

Fenerbahçe'de stoper hattı değişiyor

Sarı-lacivertliler, Attila Szalai'ye gelecek teklifleri değerlendirecek. Gustavo Henrique ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, Fatih Karagümrük'ten Baniya'yı alacak.

09:18 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe Baniya'yı renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe Baniya'yı renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında stoperde önemli değişiklikler yaşanacak. Sarı-lacivertliler, Atila Szalai'ye gelen tekliflerini değerlendirecek. Geçen sezon Zenit'in 17 milyon euroluk teklifi, Kim Min-Jae'nin de gitmesi nedeniyle geri çevrilmişti. Fenerbahçe, değerini bulursa Macar stoperden bonservis elde etmeyi ve transfer bütçesi oluşturmayı planlıyor.


Gustavo Henrique ile de yollar ayrılacak. Brezilyalı stopere ülkesinden transfer tekliflerinin olduğu belirtildi. Serdar Aziz'in durumuna ise yeni teknik direktör karar verecek. Brezilyalı stoper Luan Peres ile Samet Akaydın takımda kalacak.


Fenerbahçe, stoper mevkiine 2 yeni transfer yapmayı planlıyor.


Yerli stoper adayı Baniya

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen stoper Rayyan Baniya'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Benin asıllı olan ve Türk pasaportu bulunduğu için ligde yerli statüsünde oynayan Baniya'yı transfer ederek yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.


Fenerbahçe, 24 yaşındaki stoperi transfer etmek için Fatih Karagümrük ile temasa geçti. Sarı-lacivertliler, bu transferi bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takasıyla da gerçekleştirmeyi düşünüyor. Kadrosunda düşünmediği oyuncuları Baniya transferi karşılığında takas olarak Karagümrük'e önerecek.









#Fenerbahçe
#Attila Szalai
#Rayyan Baniya
1 saat önce
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