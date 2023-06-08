Okan Buruk'tan Jorge Jesus için flaş sözler: Bana komik geliyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Nef Stadyumu'nda katıldığı canlı yayında sezonu değerlendirdi. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, "Türkiye'de maçlar sahada değil masada kazanılıyor" şeklinde açıklamalarına flaş bir cevap verdi.





Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Camia olarak rekor kırdık"





"Rekorları kırmaya çalışmadık, hedefimiz şampiyonluktu. Bu hedefte maçları kazanınca rekorlar kırıldı. Teknik adam olarak benim ve bu futbolcuların ismi yazılacak belki ama camia olarak bu rekoru kırdık."





"Fenerbahçe'yi yenmek sevinci ikiye katladı"





"Fenerbahçe'ye karşı iki maçı domine ettik. Çok farklı skorlar da çıkabilirdi. Kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek, sevinci iki katına çıkarttı."





"Süper Lig'in marka değerini yükselttik"





"Galatasaray'ın bu sezon getirdiği oyuncular ve oynadığı oyun Süper Lig'in marka değerini yükseltti. Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor."





"Hakemleri rahat ettirecek bir model bulunmalı"





"TFF her zaman iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyor. MHK değişiyor, kısa sürede hakemleri rahat ettirecek bir model bulunmalı. Canınız yandığı için bağırıyorsunuz. Bir maçtaki hata, 3 puanınızı götürebiliyor. VAR teknolojisinin olduğu dönemde, hakemler sorumluluk almalı. Kendilerine güvenmeli. Avrupa'daki hakemler kendilerine güveniyor, burada korkuyorlar. Biz telefondan görüyoruz, VAR görmüyor. Hakemler kötü niyetli değil ama hatalar kimsenin hoşuna gitmiyor."





"Jesus çok fazla lig görmüş bir adam değil"





"Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir insanın (Jorge Jesus) Türkiye ligini değersiz bulması bana biraz komik geliyor. Daha önce 'Okan Buruk hakemlerle ilgili konuşuyor, Jorge Jesus konuşmuyor' diyorlardı ama bu daha sonra değişti. Çok fazla lig görmüş bir adam değil. Avrupa'da hiçbir büyük ligde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye'yi değerlendirmesi komik geliyor. Sadece Jesus değil, Türkiye'ye gelen yabancı hocalar hep Türkiye'yi küçümsemiştir. Hiçbiri de başarılı da olamamıştır."









"Icardi ve Rashica'yı tutmak istiyoruz"





"Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz. Icardi ve Rashica'yı kadromuzda tutmak istiyoruz. Avrupa kupaları için yapacağımız transferleri de kısa süre içerisinde bitirmek istiyoruz. Ön eleme maçlarına kadar kadromuzu oluşturmayı hedefliyoruz."











