Icardi taşınıyor

Galatasaray'ın dünya yıldızı Mauro Icardi, sezonun bitmesi ve kiralık kontratının sona ermesinin ardından Arjantin'e gitti. Ailesiyle bir süre burada tatil yapacak olan Icardi'nin İstanbul'daki eşyalarını toplattığı öğrenildi.





Gelecek sezon nerede forma giyeceği henüz belli olmayan Arjantinli oyuncu bir nakliye firmasıyla anlaştı. Icardi'nin İstanbul'daki evinde bulunan eşyalar İtalya'nın Milano kentine gidecek.





Camia kalmasını istiyor





Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'den bir yıllığına kiralanan Icardi, Galatasaray'da rüya gibi bir sezon geçirdi. Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 22 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arjantinli, tüm derbi ve büyük maçlarda fileleri havalandırdı.





Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve tüm camia Icardi'nin bonservisinin alınmasını isterken, yönetim hem kulüp hem oyuncu tarafıyla görüşmeleri sürdürüyor.













Piyasası genişledi





Icardi'nin Galatasaray'da adeta küllerinden yeniden doğması sonrası birçok büyük kulüp tecrübeli yıldıza ilgi duymaya başladı. Roma ve Milan, Icardi ile yakından ilgilense de 15 milyon euroluk ceza maddesi transferin önünde büyük engel oluşturuyor. Ayrıca bu sezon kesenin ağzım açan ve son olarak Benzema'yı ülkeye getiren Suudi Arabistan kulüpleri de Icardi ile yakından ilgileniyor.









Roma, Mauro Icardi ile ilgileniyor. (La Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/EttJOvoZkJ — SPOR (@yenisafakspor) June 7, 2023







