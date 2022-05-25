Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin satışına şartlı onay

Fenerbahçe, takımın değişmez isimlerinden Güney Koreli stoper Kim Min-Jae’yi satmayı düşünmüyor. Gelecek sezon özellikle şampiyonluk yarışında Kim gibi kaliteli bir stoperin yerinin doldurulmasının zor olduğunu düşünen sarı-lacivertliler, Güney Koreli oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

Ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe, 23 milyon euroluk serbest kalma bedeli teklif edilmediği sürece Kim’i satmayacak. Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve takımın değişmezi olan Güney Koreli stoper, 2022 Dünya Kupası öncesi takımdan ayrılmak istemiyor.

Kim Min-Jae milli takıma alınmadı

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle ameliyat masasına yatan Kim Min-Jae’nin iyileşme sürecini de yakından takip ediyor. Başarılı savunma oyuncusu iyileşme sürecini henüz tamamlamadığı için Güney Kore’nin Brezilya, Şili ve Paraguay ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmedi.

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Başarılı stoper, sarı-lacivertli takımın Haziran ayının ikinci haftasında başlayacak sezon başı kampına katılacak. Burada sağlık heyeti tarafından kapsamlı kontrolden geçirildikten sonra takıma dahil olacak. Kim Min-Jae’nin kampın ilk günlerinde takımdan ayrı çalışacağı, ardından takıma katılacağı belirtildi.

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