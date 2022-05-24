​Dünya devleri Kim Min-Jae için sıraya girdi: Serbest kalma bedelini ödemek istiyorlar

Premier Lig’de kalmayı garantileyen Everton, Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae’yi transfer etmek istiyor.

Serbest kalma bedelini ödemek istiyorlar

İngiliz ekibinin, Kim için sarı lacivertli kulübe resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı ve 23 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Napoli, Newcastle United, Tottenham ve Roma da Güney Koreli stoperi transfer etmek istiyor. Everton’un Kim’in yanı sıra, transfer listesinde Portekiz’in güçlü takımı Sporting’in 20 yaşındaki stoperi Gonçalo Inacio da yer alıyor. 2022 Dünya Kupası da Kim için önemli bir vitrin olacak. Güney Koreli futbolcu burada scoutlar tarafından da yakından izlenecek.

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Fenerbahçe tutmak istiyor

Fenerbahçe’nin hedefi de en az 1 sezon daha Kim’i elde tutmak. Gelecek sezon özellikle şampiyonluk yarışında 25 yaşındaki futbolcu gibi kaliteli bir stoperin takımda olması isteniyor. Fenerbahçe’de mutlu olan ve takımın değişilmezi durumunda bulunan Kim, Dünya Kupası takımdan ayrılmak istemediği, bir sezon daha oynayıp sarı-lacivertli takıma veda etmek.

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