Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanda, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasına 11'de başlayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç oynayarak günü tamamlandı.
- Mert Hakan takımla çalıştı
- Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Günün antrenmanı. ✅ pic.twitter.com/Uie8A58fGV
Günün antrenmanı. ✅ pic.twitter.com/Uie8A58fGV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2021