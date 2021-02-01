Spor Mesut Özil kadroda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak
SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı?

Mesut Özil kadroda: Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacağı maçın kadrosuna yeni transfer Mesut Özil de dahil edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç eksiği bulunan Mesut Özil, bir süredir yükleme idmanları yapıyordu.
Maç eksiği bulunan Mesut Özil, bir süredir yükleme idmanları yapıyordu.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bu maçın kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez kafilede yer aldı.

Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor;

  • "Altay, Harun, Gökhan, Uğur, Nazım, Caner, Novak, Sadık, Lemos, Serdar, Attila, Fatih, Gustavo, Ozan, Mert, Mesut, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse "


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