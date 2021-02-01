Mesut Özil kadroda: Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bu maçın kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez kafilede yer aldı.
Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor;
- "Altay, Harun, Gökhan, Uğur, Nazım, Caner, Novak, Sadık, Lemos, Serdar, Attila, Fatih, Gustavo, Ozan, Mert, Mesut, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse "
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kadrosu;
❌ Sosa
❌ Tisserand
❌ Sinan Gümüş
❌ Perotti
❌ Pelkas
❌ İrfan Can Kahveci
✅ Mesut Özil https://t.co/oevdH4N1Jz
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kadrosu;