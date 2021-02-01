Spor Süper Ligde imzalar atılıyor İşte son gün transferleri
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Transfer haberleri: Süper Lig'de son gün yapılan transferler

Süper Lig'de imzalar atılıyor: İşte son gün transferleri

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek. Bu kritik günde Süper Lig'de atılan imzaları ve transferle ilgili yaşanan bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Arşiv)
(Arşiv)

5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi bugün tamamlanacak. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;

Mısırlı golcü İstanbul'da

  • Galatasaray’ın görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, İstanbul’a geldi.

İrfan Can formayı giydi

  • Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yle 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cenk Tosun geri döndü

  • Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski golcüsü Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Çok özlemişiz" paylaşımı yapıldı.

Yeni transfer korona oldu

  • Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yunus Mallı Trabzonspor'da

  • Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hollandalı golcü Kayserispor'a imza attı

  • Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Viitorul Constanta'da forma giyen Kevin Luckassen'i kadrosuna kattı.

Yedlin Galatasaray için geldi

  • Galatasaray Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.

Ademi Karagümrük'te

  • Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Ndiaye ile yollar ayrıldı

  • Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Güven Yalçın İtalya'da

  • Lecce ile anlaşan Beşiktaşlı Güven Yalçın, İtalya'ya gitti


Serkan Kırıntılı imzayı attı

  • Alanyaspor, 36 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı'yı transfer etti.

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