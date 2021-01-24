Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi tamamlandı: Yıldız futbolcu idmana çıkacak

Mesut Özil İstanbul'da

Fenerbahçelilerin transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu ilk açıklamasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, 'Bir rüya benim için de gerçekleşiyor' dedi.