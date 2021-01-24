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Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi tamamlandı: Yıldız futbolcu idmana çıkacak

Fenerbahçe Kulübü, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve bonservisini elinde bulunduran İngiliz temsilcisi Arsenal ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil
Mesut Özil

Fenerbahçe Mesut Özil'in transferini resmen sonuçlandırdı. Türk asıllı Alman futbolcunun transferi için Arsenal kulübüyle anlaşıldığı ve oyuncuyla da prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Mesut Özil'in karantina süreci bugün sona erdi. Yıldız ismin sarı lacivertlilerle ilk idmanına çıkması bekleniyor.

  • Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı gösteren Mesut Özil, 2018 Dünya Kupası sonrasında kendisine gösterilen ırkçı tutum nedeniyle milli takıma veda etmişti.

Mesut Özil Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak?

  • Arsenal'de takımın en çok kazanan oyuncusu olan Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi sonrasında da ciddi bir gelir elde edecek. Almanya basınından BILD'in haberine göre sarı lacivertliler 2024'e kadar sözleşme imzalaması beklenen Türk asıllı Alman futbolcuya 15 milyon Euro ödeyecek.

Mesut Özil İstanbul'da
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Mesut Özil İstanbul'da
Fenerbahçelilerin transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu ilk açıklamasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, 'Bir rüya benim için de gerçekleşiyor' dedi.

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