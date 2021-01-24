Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi tamamlandı: Yıldız futbolcu idmana çıkacak

Fenerbahçe Mesut Özil'in transferini resmen sonuçlandırdı. Türk asıllı Alman futbolcunun transferi için Arsenal kulübüyle anlaşıldığı ve oyuncuyla da prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.
Mesut Özil'in karantina süreci bugün sona erdi. Yıldız ismin sarı lacivertlilerle ilk idmanına çıkması bekleniyor.
- Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı gösteren Mesut Özil, 2018 Dünya Kupası sonrasında kendisine gösterilen ırkçı tutum nedeniyle milli takıma veda etmişti.
Mesut Özil Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak?
- Arsenal'de takımın en çok kazanan oyuncusu olan Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi sonrasında da ciddi bir gelir elde edecek. Almanya basınından BILD'in haberine göre sarı lacivertliler 2024'e kadar sözleşme imzalaması beklenen Türk asıllı Alman futbolcuya 15 milyon Euro ödeyecek.
Fenerbahçe: "Rüya gerçek oldu: Mesut Özil Fenerbahçemizde! Arsenal'den bedelsiz olarak transfer edilen Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." pic.twitter.com/wl2bm7ZBFW
Fenerbahçe: "Rüya gerçek oldu: Mesut Özil Fenerbahçemizde! Arsenal'den bedelsiz olarak transfer edilen Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." pic.twitter.com/wl2bm7ZBFW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 24, 2021