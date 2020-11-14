Fenerbahçe'de sakatlıklar endişe veriyor

Fenerbahçe’de kasık ve adale sakatlıklarının artması teknik heyetin canını sıkıyor. Sarı-lacivertli takımda Sosa, Tolga ve Samatta kasık sakatlıkları nedeniyle antrenmanlara katılamıyor. Son olarak Gökhan Gönül de kasık sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Mert Hakan da sezon başında milli takımda kasık bölgesinden sakatlık yaşamış ve bir süre takımdan uzak kalmıştı. Yönetim, sakatlıkları göz önünde bulundurarak geniş kadro oluşturmuştu.Sağlık heyeti de sakatlıkların önüne geçmek için oyuncuları en küçük ağrı hissettiğinde antrenmanlara çıkarmayarak uzun süreli sakatlıkların önüne geçmeye çalışıyor.

Gökhan Gönül derbide yok

Fenerbahçe’de önceki günkü antrenmanda ağrı hisseden Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Gökhan Gönül,Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında forma giyecek. Teknik direktör Erol Bulut, Gökhan Gönül’ün sakatlığının ardından alternatif planlarını belirledi.

Tecrübeli sağ bekin sakatlığında ilk 11’de Nazım Sangare forma giyecek. Teknik heyet, milli takım kampında bulunan Nazım Sangare’nin sağlam bir şekilde Fenerbahçe’ye dönmesini bekliyor.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürerken Gökhan Gönül'den kötü bir haber geldi. Başkent ekibi ile oynanacak maçın hazırlıklarında sakatlık yaşayan ve çekilen MR sonucunda kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandığı belirtildiFenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;"Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır"Beşiktaş maçında yokKasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen 35 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncu, 29 Kasım'da oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Fenerbahçe'den Samatta açıklaması: Milli maçta sakatlandı mı?Erol Bulut’un milli ara için özel planı ortaya çıktı: Futbolculara özel analiz

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması: Milli maçta sakatlandı mı? Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşadığından dolayı milli takımdan affını istediğini açıkladı."Oyuncu Türkiye'de"Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Samatta son oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür. Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına devam edecektir" denildi.Mirallas'tan Fenerbahçe itirafı: Teklif yapıldı ama transfer gerçekleşmedi



