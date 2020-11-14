Fenerbahçe'de sakatlıklar endişe veriyor

Fenerbahçe’de artan kasık ve adale sakatlıkları teknik heyetin keyfini kaçırdı. Bugüne kadar 5 futbolcu kasık ve adale sakatlıkları yaşarken, Gökhan Gönül’ün de kasık bölgesinde 2. derece yırtık oluştu. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’de kasık ve adale sakatlıklarının artması teknik heyetin canını sıkıyor. Sarı-lacivertli takımda Sosa, Tolga ve Samatta kasık sakatlıkları nedeniyle antrenmanlara katılamıyor. Son olarak Gökhan Gönül de kasık sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Mert Hakan da sezon başında milli takımda kasık bölgesinden sakatlık yaşamış ve bir süre takımdan uzak kalmıştı. Yönetim, sakatlıkları göz önünde bulundurarak geniş kadro oluşturmuştu.Sağlık heyeti de sakatlıkların önüne geçmek için oyuncuları en küçük ağrı hissettiğinde antrenmanlara çıkarmayarak uzun süreli sakatlıkların önüne geçmeye çalışıyor.
Gökhan Gönül derbide yok
Fenerbahçe’de önceki günkü antrenmanda ağrı hisseden Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Gökhan Gönül,Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında forma giyecek. Teknik direktör Erol Bulut, Gökhan Gönül’ün sakatlığının ardından alternatif planlarını belirledi.
Tecrübeli sağ bekin sakatlığında ilk 11’de Nazım Sangare forma giyecek. Teknik heyet, milli takım kampında bulunan Nazım Sangare’nin sağlam bir şekilde Fenerbahçe’ye dönmesini bekliyor.
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