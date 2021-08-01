Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik: Aziz Yıldırım 'Gönderin' demişti

Portekizce konuşmaya çalışan çocuğa Ronaldo'dan destek: Ona neden gülüyorsunuz? Denemekten korkmuyor

2014 yılında bir ürün tanıtımının basın toplantısı için Japonya'da bulunan Cristiano Ronaldo, Lyota adında Japon bir çocuğun Portekizce sorusuyla karşılaştı. Telaffuzundan dolayı salondan gülme sesleri yükselince Ronaldo, 'Ona neden gülüyorsunuz? O iyi Portekizce konuşuyor. Bu iyi bir şey. Onun için mutlu olmalısınız. Denemekten korkmuyor.' diyerek çocuğa destek oldu. O anlar sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.