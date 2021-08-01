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Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik: Aziz Yıldırım 'Gönderin' demişti

Yeni sezonla birlikte Fenerbahçe'de değişimlerde başladı. Sarı-lacivertli takımda idari menajer Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevleri son buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede sürpriz değişiklik: Aziz Yıldırım Gönderin demişti
Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın, sarı-lacivertli takımdaki görevleri son buldu. Başkan Ali Koç ile özel bir görüşme yapan Volkan Ballı, artık futbol takımında değil, kulüp tarafında görev yapacak.

Tecrübeli spor adamı, yeni sezonda futbol takımıyla sahaya çıkmayacak. Ballı'nın görev tanımıyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

  • Aziz Yıldırım 'Gönderin' demişti
  • Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesinde basın toplantısı düzenleyen eski başkan Aziz Yıldırım, Volkan Ballı hakkında konuşmuştu. Yıldırım, "Volkan Ballı, geçen hafta İlhan Ekşioğlu'na sarılıyor. Bu adam 'Fenerbahçe şike yaptı' diyor. Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, senle beraber onu gönderirim" ifadelerini kullanmıştı.

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