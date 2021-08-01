Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik: Aziz Yıldırım 'Gönderin' demişti

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın, sarı-lacivertli takımdaki görevleri son buldu. Başkan Ali Koç ile özel bir görüşme yapan Volkan Ballı, artık futbol takımında değil, kulüp tarafında görev yapacak.
Tecrübeli spor adamı, yeni sezonda futbol takımıyla sahaya çıkmayacak. Ballı'nın görev tanımıyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
- Aziz Yıldırım 'Gönderin' demişti
- Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesinde basın toplantısı düzenleyen eski başkan Aziz Yıldırım, Volkan Ballı hakkında konuşmuştu. Yıldırım, "Volkan Ballı, geçen hafta İlhan Ekşioğlu'na sarılıyor. Bu adam 'Fenerbahçe şike yaptı' diyor. Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, senle beraber onu gönderirim" ifadelerini kullanmıştı.
Aziz Yıldırım: "Bak Ali Koç sana sesleniyorum. Sen bu Volkan Ballı'yı göndermezsen ben sizi birlikte göndereceğim."
Aziz Yıldırım: "Bak Ali Koç sana sesleniyorum. Sen bu Volkan Ballı'yı göndermezsen ben sizi birlikte göndereceğim."— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 24, 2021