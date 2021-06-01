Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Ekonomi

TÜMOSAN'dan büyük başarı: Hasılatını yüzde 141 artırdı

2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan TÜMOSAN, bu dönemde hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artırdı. Yılın ilk çeyreğinde 27 milyon 249 bin 163 TL net kâr elde eden şirket, geçen yılın aynı dönemine göre satış adedini ise yüzde 72 artırmayı başardı. Üç aylık verilere ilişkin konuşan TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, koronavirüs salgını sürecinde tarım sektöründeki büyüme performansına işaret ederek milli bir tarım politikası oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’na göre TÜMOSAN ilk 500’e girerek 381’inci sırada yer alıyor.