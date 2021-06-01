Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Sarı-lacivertli kulüpte adaylığını açıklayan mevcut başkan Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Teknik direktör konusunda Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini duyuran Koç, yabancı hoca mesajı verdi.
Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum"
- "Hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. Bu değişiklikleri yaptıkça pek çok şey etkileniyor. Biz de isterdik tek bir hoca ile olmak ama olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek elinden gelenin en iyisini yoğun mesailer harcayarak yaptı. Söz konusu Fenerbahçe olunca elini taşın altına koydu. Beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Süreç yönetimi açısından, temaslar açısından, kısıtlı imkanlarımıza rağmen belki gelmesi mümkün olmayan oyunların gelmesini sağlaması açısından, pek çok konuda büyük katkılar getirdi. 7 ay sonra kendisini sportif direktör-teknik direktör olarak buldu. Bu riski alma mecburiyeti yoktu. Bir saniye bile düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta sahada gördüğümüz futbol bizleri Fenerbahçe'nin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Elinden geleni yaptı."
Yabancı hoca mesajı
- "İleriye dönük teknik direktörlük konusunda bana göre 3 alternatifimiz var. Birisi Emre ile devam etmek. Diğeri yabancı bir teknik direktörün altında tecrübe kazanması. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Bizim düşüncemiz, bana göre 5-10 sene sonra Türkiye'nin açık ara en iyi hocası Emre Belözoğlu olacak. Biliyorsunuz belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de olunca hep bir baskı var. Dolayısıyla Emre'yi de o riske atmamak adına bu tercihi yaptık. Emre düşünmek istedi, sıcak baktığını söyleyemem. Emre Belözoğlu'na verdiği katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bu kulübe çok daha büyük katkılar yapmaya devam edecektir."