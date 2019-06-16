SÜPER LİG

Fenerbahçe'de tüzük değişikliği için çoğunluk sağlanamadı

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe Genel Kurulu (Arşiv)

Fenerbahçe Genel Kurulu (Arşiv)

Fenerbahçe’de bugün yapılması planlanan Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli üye sayısının sağlanmadığından dolayı iptal oldu.

Toplantıya en az 2 bin 342 üyenin katılım göstermesi gerektiği yerde bin 572 kişi katıldı.

Detaylar geliyor...

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.