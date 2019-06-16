Fenerbahçe'de tüzük değişikliği için çoğunluk sağlanamadı

Fenerbahçe’de bugün yapılması planlanan Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli üye sayısının sağlanmadığından dolayı iptal oldu.

Toplantıya en az 2 bin 342 üyenin katılım göstermesi gerektiği yerde bin 572 kişi katıldı.

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