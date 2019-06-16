Fenerbahçe'de tüzük değişikliği için çoğunluk sağlanamadı

Fenerbahçe’de bugün yapılması planlanan Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli üye sayısının sağlanmadığından dolayı iptal oldu.
Toplantıya en az 2 bin 342 üyenin katılım göstermesi gerektiği yerde bin 572 kişi katıldı.
Detaylar geliyor...
Fenerbahçe’de bugün yapılması planlanan Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli üye sayısının sağlanmadığından dolayı iptal oldu.
Toplantıya en az 2 bin 342 üyenin katılım göstermesi gerektiği yerde bin 572 kişi katıldı.
Detaylar geliyor...
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