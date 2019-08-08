Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
SÜPER LİG

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Cagliari ile Kadıköy'de oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk bölümünde futbolcular, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları gerçekleştirdi.

Dün Cagliari ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana devam ederken, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenman tamamlandı.

  • Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

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