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Fenerbahçe'den Austria Wien maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama

Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien'e konuk olmuştu. Mücadelenin ikinci yarısında temsilcimizin kalesini koruyan Altay Bayındır'ın kafasına, 'davul tokmağı' atılmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan bu olayla ilgili açıklama yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Austria Wien maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien'e konuk olmuştu. Mücadelenin ikinci yarısında temsilcimizin kalesini koruyan Altay Bayındır'ın kafasına, 'davul tokmağı' atılmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan bu olayla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığımız Avusturya temsilcisi Austria Wien’in, maç önünde saha dışında ve maç içerisinde saha içinde yaşanan olaylara dair geri bildirimleri dikkate alarak yaptığı açıklamayı takip ettik. Öncelikle hassasiyetimizi paylaşan, bu önemli konuda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien Kulübü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir kez daha kamuoyu önünde vurgulamak istiyoruz ki; Viyana emniyet birimleri ve yetkililerinin taraftarlarımıza yönelik ortaya koyduğu, güvenlik önlemi kapsamında değerlendirilemesi mümkün olmayan tavır, yaklaşım ve davranışları kabul edilemezdir. Futbolun marka değerinin en üst seviyede tutulmaya çalışması ve korunması noktasında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sahip olduğumuz hassasiyeti vurguluyor; saha içinde ve saha dışında bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması adına gereken adımların atılmasını beklediğimizi dile getirmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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